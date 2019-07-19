報告顯示灣區房價普遍回落 中位價跌至2017年水平

【KTSF 江良慧報導】

灣區熾熱的房屋市場似乎有放緩跡象，加州房地產經紀協會公佈上月灣區房屋市場的最新數據，發現9個縣當中，有8個縣的房屋中位價下跌至2017年水平。

根據最新的數據，灣區9個縣平均的二手獨立房屋中位價，與去年6月相比下跌8.1%，是差不多兩年前的價位，當中只有舊金山的樓價不跌反升，從去年6月的162萬上升8.8%，至今年的176萬，但銷售量減少超過兩成。

而在房屋中位價下跌的8個縣當中，房屋中位價最高的是San Mateo縣的162萬，比去年同期165萬輕微下跌1.8%。

至於樓價跌幅最多的則是北灣酒鄉Sonoma縣，房屋中位價比對去年同期下跌6%至662,500元。

跌幅最少的是東灣Contra Costa縣，當地的房屋中位價是698,000元，與去年同期相比只是微跌0.6%。

另外，灣區6月份的獨立房屋銷售額與去年6月份相比也下跌9%，共渡公寓的銷售更下跌16%，而共渡的售價則下跌3%。

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