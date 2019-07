報告顯示灣區房價普遍回落 中位價跌至2017年水平

【KTSF 江良慧報導】

灣區熾熱的房屋市場似乎有放緩跡象,加州房地產經紀協會公佈上月灣區房屋市場的最新數據,發現9個縣當中,有8個縣的房屋中位價下跌至2017年水平。

根據最新的數據,灣區9個縣平均的二手獨立房屋中位價,與去年6月相比下跌8.1%,是差不多兩年前的價位,當中只有舊金山的樓價不跌反升,從去年6月的162萬上升8.8%,至今年的176萬,但銷售量減少超過兩成。

而在房屋中位價下跌的8個縣當中,房屋中位價最高的是San Mateo縣的162萬,比去年同期165萬輕微下跌1.8%。

至於樓價跌幅最多的則是北灣酒鄉Sonoma縣,房屋中位價比對去年同期下跌6%至662,500元。

跌幅最少的是東灣Contra Costa縣,當地的房屋中位價是698,000元,與去年同期相比只是微跌0.6%。

另外,灣區6月份的獨立房屋銷售額與去年6月份相比也下跌9%,共渡公寓的銷售更下跌16%,而共渡的售價則下跌3%。

