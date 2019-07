阿波羅11號登陸月球50週年 太空總署舉辦連串慶祝活動

【KTSF 江良慧報導】

週六就是阿波羅11號登陸月球50週年,佛羅里達州太空總署週末將會舉辦連串活動,紀念這個美國現代史上最標誌性時刻之一。

50年前,1969年7月20日,阿波羅登月計劃的指揮官,成為登陸月球的首個人類。

首名登月的太空人Neil Armstrong說:”這是我的一小步,人類的一大步。”

太空船登陸月球後6小時,Neil Armstrong歷史性踏上月球表面,為美國在太空競賽奠定勝局。

第二名登月的太空人Buzz Aldrin說:”阿波羅11號是為了要在全球面前定下壯志。”

當年全球有約6億5000萬人在電視上觀看這個歷史性時刻,當中不少人對當年的情景仍然歷歷在目。

Nancy Horrigan說:”沒有人相信是事實,你望向月亮,它看來是那麼遙遠。”

為慶祝人類登月50週年,太空總署安排了連串活動,從7月16日發射阿波羅11號的紀念日開始,把太空船土星5號的影像投射到華盛頓紀念碑的東面,又在國家航空太空博物館展出Neil Armstrong身穿的太空衣。

特朗普總統就在週五在白宮接見太空人,向他們致敬,另外,美國郵政局(USPS)也發行兩款新的forever郵票以作紀念。

50年過去,全國仍然感到驕傲,感到興奮,對當年人類首次踏足月球的歷史性日子,仍然感到不可思議。

