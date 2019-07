章瑩穎遭綁架謀殺案 被告應否判死陪審團未有定案

【KTSF】

中國訪問學者章瑩穎遭綁架謀殺案,被告克里斯滕森的量刑審判進入最後階段,不過到底判被告死刑還是終身監禁,12名陪審員經過3個小時討論仍難以做出決定,法庭宣布週四繼續討論。

在結案陳詞中,檢方指出,被告提出的減刑因素,並沒有大於檢方提出的重刑因素,尤其考慮到被告以如此殘忍的手段殺害章瑩穎。

檢方表示,章瑩穎遇害整整767天,給家人帶來巨大痛苦,而兇手至今不肯交代章瑩穎遺體的下落,檢方再次向陪審團呼籲,只有判處克里斯滕森死刑,正義才能得以伸張。

被告辯護律師則表示,克里斯滕森患有精神疾病,其父母均有精神疾病史,案發前被告在學校尋求心理救助未果。

辯方還稱,這是克里斯滕森首次作案,希望陪審團可以給他活路,判處其終身監禁不得假釋。

據章瑩穎家庭律師王志東介紹,接下來,陪審團將討論並做出最終裁決,這一決定過程可能持續幾個小時,也有可能持續幾周。

在此前的定罪階段,陪審團只用了90分鐘,就裁定克里斯滕森有罪,而又因伊利諾伊州在2011年就已廢除死刑,此案雖然在聯邦法庭開審,但是否判處被告死刑,陪審團預計需要花更長的時間商討才能達成一致。

只有當所有陪審員同意時,克里斯滕森才會被判處死刑,如果有一名陪審員反對,克里斯滕森將被判處終身監禁,且不得假釋。

