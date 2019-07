【KTSF】

中國訪問學者章瑩穎命案,被告逃過死刑,被判終身監禁。

陪審團經過兩日退庭商議,未能就判處被告Brendt Christensen死刑達成一致決定,於是被告被判處終身監禁。

30歲的Christensen,被控於2017年在伊利諾伊州大學綁架和殺害章瑩穎,被告承認殺人,但至今未有透露章瑩穎遺體的下落。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。