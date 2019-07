【KTSF】

加大校方為了避免再引發學生示威提出計劃,只對新生和轉校生加學費。

新提案計劃維持在校生的學費不變,最多大約6年,只加新來的學生學費。

校方認為這樣做,可讓家長和學生能更準確預算總學費金額,同時令校方有資金資助低收入學生,不過究竟學生會是否接納方案,以及校方財政能否靠這個方案維持,就仍然是未知數。

本州生現時每年學費是11,502元,對上一次加學費是在2017年,加了282元,不過比起2007年時學費漲了一倍。

每次加學費都引發學生示威,校方於是計劃每年穩定地逐點加學費。

