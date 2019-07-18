美中貿易戰 加州農產品及洋酒出口最受衝擊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

特朗普總統週三又揚言還可以再對3,250億美元的中國商品加徵關稅，他並催促國採購更多美國農產品，針對美中貿易戰持續超過一年至今仍未解決，加州州府、亞洲貿易及投資推廣委員會週三召開論壇，討論貿易戰對加州的影響，其中農業及洋酒業最受衝擊。

在2018年，中國是加州第三大的出口貿易夥伴，出口的產品總值超過160億美元。

而在今年頭三個月，加州向中國出口近38億元貨物，位列全美州份之冠。

委員會成員之一、州眾議員丁右立（Phil Ting）表示，這個論壇的目的在於強調，這場中美貿易戰對加州的影響，就他所知，最受影響的是農業。

美國出口的水果及果仁，3分之2產自加州，根據去年夏天的一個統計，貿易戰可能令這個農企每年損失30億元。

其次最受打擊的是葡萄酒業，丁右立指，美國出口到中國的洋酒下跌25%，而出口的洋酒當中，九成來自加州。

丁右立說：”對於小商業來說，亦可以有毀滅性的影響，貨品很多時候是商戶自己出口，因此可能導致職位減少，甚至有公司可能要搬走。”

丁右立表示，相信在加州生活的小市民，買菜買衣服甚至家品都發現價格上調，同樣受到貿易戰的影響，而他作為州府官員，會繼續向華府施壓，表達希望盡早停止貿易戰的意願。

中國駐舊金山領事館亦派人出席會議，他們表示，中美兩國之間的國際貿易及物流減少近兩成，貿易戰長久打下去，亦只會兩敗俱傷。

中國駐舊金山副總領事任發強說：”中國有句話叫有話好商量，作為世界上兩大經濟體，中美兩國只要坐下來，在平等及相互尊重的基礎上，來把自己的訴求表達出來，照顧相互的關切，我想我們兩國的政府和各界人士，有這個智慧來解決我們的問題。”

任發強表示，會將週三會議的內容向中方匯報，亦希望美國政府同樣聽到各個州份各行業的擔憂，為了他們著想，兩國一起解決矛盾。

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