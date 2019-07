美中貿易戰 加州農產品及洋酒出口最受衝擊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

特朗普總統週三又揚言還可以再對3,250億美元的中國商品加徵關稅,他並催促國採購更多美國農產品,針對美中貿易戰持續超過一年至今仍未解決,加州州府、亞洲貿易及投資推廣委員會週三召開論壇,討論貿易戰對加州的影響,其中農業及洋酒業最受衝擊。

在2018年,中國是加州第三大的出口貿易夥伴,出口的產品總值超過160億美元。

而在今年頭三個月,加州向中國出口近38億元貨物,位列全美州份之冠。

委員會成員之一、州眾議員丁右立(Phil Ting)表示,這個論壇的目的在於強調,這場中美貿易戰對加州的影響,就他所知,最受影響的是農業。

美國出口的水果及果仁,3分之2產自加州,根據去年夏天的一個統計,貿易戰可能令這個農企每年損失30億元。

其次最受打擊的是葡萄酒業,丁右立指,美國出口到中國的洋酒下跌25%,而出口的洋酒當中,九成來自加州。

丁右立說:”對於小商業來說,亦可以有毀滅性的影響,貨品很多時候是商戶自己出口,因此可能導致職位減少,甚至有公司可能要搬走。”

丁右立表示,相信在加州生活的小市民,買菜買衣服甚至家品都發現價格上調,同樣受到貿易戰的影響,而他作為州府官員,會繼續向華府施壓,表達希望盡早停止貿易戰的意願。

中國駐舊金山領事館亦派人出席會議,他們表示,中美兩國之間的國際貿易及物流減少近兩成,貿易戰長久打下去,亦只會兩敗俱傷。

中國駐舊金山副總領事任發強說:”中國有句話叫有話好商量,作為世界上兩大經濟體,中美兩國只要坐下來,在平等及相互尊重的基礎上,來把自己的訴求表達出來,照顧相互的關切,我想我們兩國的政府和各界人士,有這個智慧來解決我們的問題。”

任發強表示,會將週三會議的內容向中方匯報,亦希望美國政府同樣聽到各個州份各行業的擔憂,為了他們著想,兩國一起解決矛盾。

