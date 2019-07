【KTSF】

為了削減溫室氣體排放量,舊金山市長布里德及市參事佩斯金在週二的市參議會上,提議增加市內停車場全電動車充電站的數量,鼓勵更多人購買電動車。

這項建議規定,市內大約300個商業用停車場,或有100個以上停車位的停車場,都要將至少10%的停車位改成全電動車充電站。

至於私人管有的停車場在2023年1月1號前,都必須安裝全電動車充電站。

此外,由市府管轄下的38個公共停車場內,亦要安裝電動車充電站,供公眾使用。

布里德在聲明表示,增加充電站是為了實現2040年全市零排放的其中一步。

目前舊金山有超過200個電動車充電站,汽車尾氣排放量佔全市的溫室氣體排放量46%。

