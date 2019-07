【KTSF】

南灣聖荷西市最危險道路十字路口出爐,哪些位置需要額外小心?

市場分析公司1.21互動做的最新報告,根據2013年至2017年加州公路巡警的數據,剔除接駁高速的出入口。

結果發現,McLaughlin Ave夾Story路是聖荷西最危險的道路十字路口,5年間發生事故34宗,導致45人受傷。

而Capitol Ave夾Capitol Expressway就以導致兩人死亡成為最致命路口。

報告還發現,Alum Rock發生的交通事故最多,5年間共有1,042宗,導致1,399人受傷。

而南聖荷西是最多致命意外的地方,5年間共導致19人死亡。

聖荷西交通局回應指,將在未來5年投入1.15億元改善交通狀況,減少交通死亡及事故的發生。

