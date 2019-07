油漆公司被控推廣含鉛油漆 付3.05億和解訴訟 （視頻）

【KTSF黃恩光報導】

加州多個縣市控告幾間曾經生產含鉛油漆的公司,在早知鉛是有毒物質的情況下,仍然推廣含鉛油漆,影響兒童健康,經過接近20年的訴訟,控辯雙方達成庭外和解,油漆公司將支付3.05億元,讓地方政府清理使用含鉛油漆的房屋。

南灣Santa Clara縣2000年控告Sherwin-Williams公司、ConAgra Grocery Products公司,以及NL Industries Inc.,訴訟指出,這些曾經生產含鉛油漆的公司,雖然已經知道鉛是高度有毒物質,卻仍然推廣含鉛油漆產品,危害兒童健康。

美國1978年全面禁止生產和使用含鉛油漆,可是有許多建於1978年前的房屋使用了含鉛油漆,油漆一旦剝落,讓兒童接觸到,就會有鉛中毒的風險。

鉛會影響兒童學習能力,以及導致多動症等問題,美國疾控中心的指引是,兒童不能接觸鉛,少少也不可以。

Santa Clara縣提出訴訟之後,加州另外多個縣市也加入訴訟行列,包括灣區的舊金山、San Mateo縣、Solano縣、Alameda縣,以及奧克蘭(屋崙)市,被告的公司同意庭外和解,否認犯錯,將會支付3.05億元給參與訴訟的縣市。

這些縣市將按照區內受到含鉛油漆影響的房屋數目,取得相應的和解金額,由地方政府負責清理含鉛油漆,並且推行防止鉛中毒的運動。

