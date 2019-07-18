活得更健康：孩子幾歲以後才能獨立自己刷牙（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在美國，家長從小就會訓練孩子們要獨立，不過刷牙卻應該另當別論，孩子幾歲以後，才能獨立自己刷牙呢？本集活得更健康專題，兒童牙科醫師為大家解答，並且要示範如何正確為孩童刷牙，以預防蛀牙的發生。

小朋友愛吃米飯、麵食、糖果、薯片等澱粉類食物，糖分與細菌結合，會助長蛀牙，並可能相互傳染。

OPDSF Pediatric兒科牙醫Dorothy Pang說：”很多科學研究已經證明，無庸置疑，這些細菌是蟲，我們這些照顧者，大人、父母甚至保母，甚至同班小朋友一起玩，可以大家傳染到的，所以小朋友愈小感染到這個細菌，就會愈早有蛀牙。”

預防勝於治療，兒童牙科醫師表示，要預防蛀牙，最關鍵的就是正確的刷牙。

Pang說：”在家裡小朋友自己刷牙的，不是大人幫他刷的，口腔的髒污東西就一直停留在口中，就形成這個過程，所以這個過程不是一朝一夕的。”

那麼到底幾歲才能讓孩子們自己刷牙呢？醫師建議，應該和能自己綁鞋帶的年齡差不多。

Pang說：”兩、3歲的小朋友，一定要家長幫他們刷，一定要家長刷，如果不是刷得不乾淨，家長一定要監督刷牙，一直到小朋友起碼8歲、9歲、10歲。”

醫師講解如何正確為孩子刷牙，首先牙膏的用量就有講究，豆粒大小就可以。

Pang說：”這些牙膏要由大人放上牙刷，通常少量就夠了，小朋友小，你差不多預計他會吞下，所以牙膏不要放那麼多。”

至於該怎麼刷？醫生親自示範。

Pang說：”不需要次次一定要幫他刷完，但是刷乾淨的程度一定要由家長控制，刷的時候一定要刷到牙肉，每一顆牙齒都要完完全全刷到，放下來，我喜歡放低了刷，幫他們刷，刷裡面，刷得乾乾淨淨。”

除了刷牙要刷乾淨，齒縫之間也要用牙線清潔。

Pang說：”這些縫隙一定有髒污，一定要用牙線。”

醫師建議，要有效預防蛀牙，從家長照顧孩子牙齒做起。

Pang說：”所以如果小朋友可以早一點去看牙醫，早些開始有居家牙齒護理，一路檢查，在家中父母幫忙刷牙，小心吃東西，注意飲食。”

雖然這些都是生活的小細節，但長遠下來，對於孩童的牙齒會有明顯的不同。

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