活得更健康：孩子幾歲以後才能獨立自己刷牙（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在美國,家長從小就會訓練孩子們要獨立,不過刷牙卻應該另當別論,孩子幾歲以後,才能獨立自己刷牙呢?本集活得更健康專題,兒童牙科醫師為大家解答,並且要示範如何正確為孩童刷牙,以預防蛀牙的發生。

小朋友愛吃米飯、麵食、糖果、薯片等澱粉類食物,糖分與細菌結合,會助長蛀牙,並可能相互傳染。

OPDSF Pediatric兒科牙醫Dorothy Pang說:”很多科學研究已經證明,無庸置疑,這些細菌是蟲,我們這些照顧者,大人、父母甚至保母,甚至同班小朋友一起玩,可以大家傳染到的,所以小朋友愈小感染到這個細菌,就會愈早有蛀牙。”

預防勝於治療,兒童牙科醫師表示,要預防蛀牙,最關鍵的就是正確的刷牙。

Pang說:”在家裡小朋友自己刷牙的,不是大人幫他刷的,口腔的髒污東西就一直停留在口中,就形成這個過程,所以這個過程不是一朝一夕的。”

那麼到底幾歲才能讓孩子們自己刷牙呢?醫師建議,應該和能自己綁鞋帶的年齡差不多。

Pang說:”兩、3歲的小朋友,一定要家長幫他們刷,一定要家長刷,如果不是刷得不乾淨,家長一定要監督刷牙,一直到小朋友起碼8歲、9歲、10歲。”

醫師講解如何正確為孩子刷牙,首先牙膏的用量就有講究,豆粒大小就可以。

Pang說:”這些牙膏要由大人放上牙刷,通常少量就夠了,小朋友小,你差不多預計他會吞下,所以牙膏不要放那麼多。”

至於該怎麼刷?醫生親自示範。

Pang說:”不需要次次一定要幫他刷完,但是刷乾淨的程度一定要由家長控制,刷的時候一定要刷到牙肉,每一顆牙齒都要完完全全刷到,放下來,我喜歡放低了刷,幫他們刷,刷裡面,刷得乾乾淨淨。”

除了刷牙要刷乾淨,齒縫之間也要用牙線清潔。

Pang說:”這些縫隙一定有髒污,一定要用牙線。”

醫師建議,要有效預防蛀牙,從家長照顧孩子牙齒做起。

Pang說:”所以如果小朋友可以早一點去看牙醫,早些開始有居家牙齒護理,一路檢查,在家中父母幫忙刷牙,小心吃東西,注意飲食。”

雖然這些都是生活的小細節,但長遠下來,對於孩童的牙齒會有明顯的不同。

