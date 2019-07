京都動畫工作室被縱火 33死數十傷

【i-CABLE】

日本著名動畫製作室”京都動畫”被縱火,造成33人死亡、30多人傷,警方拘捕一名男子,據報他已承認犯案。動畫公司表示,過去數年多次收到死亡恐嚇,未知是否與今次事件有關。

樓高3層的動畫工作室起火,大量濃煙升上半空、外牆熏黑,消防員爬梯入內灌救,救出多人窗戶損毀。

警方指,一名男子在週四上午約10時半,走入位於京都市伏見區的”京都動畫”工作室,淋潑懷疑汽油,當時有約70人在內,大部份是工作室的職員,建築物附近是民居。

有居民指,聽到有爆炸聲,之後就見到工作室2樓和3樓有火冒出。

消防員在建築物2樓,發現有約10人倒臥地上,另有10多人在連接頂樓和天台的梯間昏迷,部份人相信已當場死亡,30多人受傷送院,多人傷勢嚴重或昏迷。

有目擊者指,見到縱火的男人一邊點火,一邊叫他人去死。

41歲的疑犯,倒臥在現場附近的路上,警員到場拘捕他,他亦受傷送院,據報他已承認犯案,目擊者指疑犯被捕時情緒激動。

大批警員在現場搜證,檢獲多個紅色的罐,又發現一些利器,警方已將案件列作縱火案調查。

動畫公司的社長指,過去數年多次收到死亡恐嚇,對有多名業界專才死傷感到難以接受。

“京都動畫”在動畫界大有來頭,1981年、在京都府宇治市成立,最初承接動畫製作,包括”多啦A夢”、”蠟筆小新”、”我們這一家”等,在業界建立口碑,並成為多間著名動畫公司的長期合作夥伴。

“京都動畫”在2000年代起,專注做獨立製作,作品包括”涼宮春日的憂鬱”及”K-ON!輕音少女”。

