京都動畫工作室被縱火 33死數十傷

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日本著名動畫製作室”京都動畫”被縱火，造成33人死亡、30多人傷，警方拘捕一名男子，據報他已承認犯案。動畫公司表示，過去數年多次收到死亡恐嚇，未知是否與今次事件有關。

樓高3層的動畫工作室起火，大量濃煙升上半空、外牆熏黑，消防員爬梯入內灌救，救出多人窗戶損毀。

警方指，一名男子在週四上午約10時半，走入位於京都市伏見區的”京都動畫”工作室，淋潑懷疑汽油，當時有約70人在內，大部份是工作室的職員，建築物附近是民居。

有居民指，聽到有爆炸聲，之後就見到工作室2樓和3樓有火冒出。

消防員在建築物2樓，發現有約10人倒臥地上，另有10多人在連接頂樓和天台的梯間昏迷，部份人相信已當場死亡，30多人受傷送院，多人傷勢嚴重或昏迷。

有目擊者指，見到縱火的男人一邊點火，一邊叫他人去死。

41歲的疑犯，倒臥在現場附近的路上，警員到場拘捕他，他亦受傷送院，據報他已承認犯案，目擊者指疑犯被捕時情緒激動。

大批警員在現場搜證，檢獲多個紅色的罐，又發現一些利器，警方已將案件列作縱火案調查。

動畫公司的社長指，過去數年多次收到死亡恐嚇，對有多名業界專才死傷感到難以接受。

“京都動畫”在動畫界大有來頭，1981年、在京都府宇治市成立，最初承接動畫製作，包括”多啦A夢”、”蠟筆小新”、”我們這一家”等，在業界建立口碑，並成為多間著名動畫公司的長期合作夥伴。

“京都動畫”在2000年代起，專注做獨立製作，作品包括”涼宮春日的憂鬱”及”K-ON！輕音少女”。

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