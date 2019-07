華裔國會議員趙美心重提家庭團聚法案 保障依親移民制度（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

代表南加州的華裔聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)週三在聯邦眾議院召開記者會,宣布重新提出家庭團聚法案”Reuniting Families Act” ,希望能保護當前以家庭為基礎的移民制度,本集的移民崎嶇之路專題帶您了解。

特朗普總統上任以來,不斷拋出要改革以家庭團聚為主的移民系統,甚至在今年5月公布的改革大計提出以專業技能為主的積分制,做為主要的綠卡配額,意味著親屬移民配額將隨之大幅減少,雖然這個構想尚未落實,卻已經讓華裔社區感到憂心。

趙美心週三重新在國會眾議院提出”Reuniting Families Act bill”,家庭團聚法法案,旨在保護以家庭為基礎的移民制度,包括親屬移民、多元簽證計畫,和難民以及庇護計畫不受影響。

該法案指出,這個系統已經20年沒有更新,導致許多等待來美團聚的配偶、孩子和父母被迫分隔數年,甚至數十年。

法案又指,有將近400萬人在這個移民類別當中,因為案件積壓而在等候排期,希望透過法案減少家庭移民簽證的積壓案件,讓移民家庭可以更快更人道的獲得團聚。

這項法案獲得數十個移民權益團體的支持,亞太裔勞工聯盟(APALA,The Asian Pacific American Labor Alliance)就是其中之一,他們正在發動社區聯署,希望民眾響應網上簽名,寫信給當地的聯邦眾議員,表達支持這項法案。

APALA指出,總體移民當中,有大約65%的移民是透過依親來美,他們一方面主張繼續保護這個移民管道,同時也要讓移民社區人士,可以繼續贊助其父母、子女和兄弟姊妹來美依親。

這份請願書上表明,特朗普政府正以各種方式在傷害移民家庭,最新的攻擊就是要改變家庭簽證和多元移民簽證系統,阻止許多美國公民申請其父母和兄弟姊妹來美團聚。

特朗普政府的改革提案,會對家庭移民設置更多障礙,讓家人難以團聚,希望其他聯邦眾議員加入,捍衛親屬移民的行動,呼籲國會支持家庭團聚法法案。

如果有興趣響應簽名,可點擊:http://actionnetwork.org/letters/support-the-reuniting-families-act

