華裔國會議員趙美心重提家庭團聚法案 保障依親移民制度（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

代表南加州的華裔聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）週三在聯邦眾議院召開記者會，宣布重新提出家庭團聚法案”Reuniting Families Act” ，希望能保護當前以家庭為基礎的移民制度，本集的移民崎嶇之路專題帶您了解。

特朗普總統上任以來，不斷拋出要改革以家庭團聚為主的移民系統，甚至在今年5月公布的改革大計提出以專業技能為主的積分制，做為主要的綠卡配額，意味著親屬移民配額將隨之大幅減少，雖然這個構想尚未落實，卻已經讓華裔社區感到憂心。

趙美心週三重新在國會眾議院提出”Reuniting Families Act bill”，家庭團聚法法案，旨在保護以家庭為基礎的移民制度，包括親屬移民、多元簽證計畫，和難民以及庇護計畫不受影響。

該法案指出，這個系統已經20年沒有更新，導致許多等待來美團聚的配偶、孩子和父母被迫分隔數年，甚至數十年。

法案又指，有將近400萬人在這個移民類別當中，因為案件積壓而在等候排期，希望透過法案減少家庭移民簽證的積壓案件，讓移民家庭可以更快更人道的獲得團聚。

這項法案獲得數十個移民權益團體的支持，亞太裔勞工聯盟（APALA，The Asian Pacific American Labor Alliance）就是其中之一，他們正在發動社區聯署，希望民眾響應網上簽名，寫信給當地的聯邦眾議員，表達支持這項法案。

APALA指出，總體移民當中，有大約65%的移民是透過依親來美，他們一方面主張繼續保護這個移民管道，同時也要讓移民社區人士，可以繼續贊助其父母、子女和兄弟姊妹來美依親。

這份請願書上表明，特朗普政府正以各種方式在傷害移民家庭，最新的攻擊就是要改變家庭簽證和多元移民簽證系統，阻止許多美國公民申請其父母和兄弟姊妹來美團聚。

特朗普政府的改革提案，會對家庭移民設置更多障礙，讓家人難以團聚，希望其他聯邦眾議員加入，捍衛親屬移民的行動，呼籲國會支持家庭團聚法法案。

如果有興趣響應簽名，可點擊：http://actionnetwork.org/letters/support-the-reuniting-families-act

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