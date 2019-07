【KTSF】

國會眾議院週二表決通過一項決議案,譴責特朗普總統是種族主義者之後,有民主黨籍聯邦眾議員隨即動議,研究是否啟動彈劾總統程序,不過這項決議案現已宣佈擱置。

這項決議案由德州民主黨籍聯邦眾議員Al Green提出,他認為特朗普帶有種族主義成份的言論,已經對少數族裔增加仇恨和恐懼,對社會造成傷害,因此要彈劾罷免特朗普,不過眾議院就表決將法案擱置。

今次是民主黨重奪眾議院後,眾議院首次表決是否展開彈劾總統程序。

