眾院通過調高最低工資至15元 參院通過機會微

聯邦眾議院民主黨人週四通過分階段調高聯邦最低工資至每小時15元,為過去十年來,眾院首次通過調高最低工資的法案,不過由共和黨操控的參議院,差不多肯定會否決這項法案。

調高最低工資法案週四以231票對199票在眾院過關,只有少數共和黨人投贊成票。

法案建議把聯邦最低工資分6年調升,如果中途有研究發現,調高最低工資後導致職位流失,或帶來其他負面影響,調高最低工資的進程將會暫緩。

美國目前的聯邦最低工資是每小時7.25元,民主黨在即將來臨的選舉中,以調高最低工資、解決收入不平等為政綱,民主黨多數黨領袖Steny Hoyer說,調高最低工資是正確的事。

法案也為領取小費的員工提供更大的工資保障,目前這類員工的最低時薪是2.13元,法案將會把他們與其他員工看齊,最低時薪也升至15元。

有共和黨人反對這項法案,德克薩斯州共和黨眾議員Ronald Wright說,這是一項災難性的法案,差不多把時薪加倍,將會導致職位流失,法案應改名為”調高失業率”法案。

不過,究竟調高最低工資,是否真的會令職位流失,這項說法其實沒有定論。

無黨派的國會預算辦公室早前發表報告,指調高最低工資,將有3,000萬工人受惠,令100萬工人脫貧,不過也有100萬至300萬職位會流失。

美國對上一次調高最低工資,也是民主黨對上一次操控眾院的時候,當時法案是由時任總統的小布殊簽署成法。

美國各州的政府有權自訂最低工資,超過聯邦訂立的水平,目前有很多州已這樣做。

