Fremont市將建無家可歸者支援中心 居民不願建在住屋附近

【KTSF】

東灣Fremont市議會上週將市內首個無家可歸者支援中心選址範圍縮窄至兩個,引起兩個選址附近居民的不滿,週二晚市議會的會議上,不少居民都表示,中心不應該建在他們附近。

有居民說,不希望支援中心建在Decoto Road,因為地點與其住屋距離太近。

上週市議會將無家可歸者支援中心的選址範圍縮窄至兩個,其中一個位於市府大樓後面的停車場,另外一個是在Decoto Road一間園藝店隔壁的空地。

有當地居民表示,已經有8,000名Fremont居民簽署了一份請願書,表示Decoto Road是錯誤的選址。

有居民說,不希望支援中心建在Decoto Road,因為地點與其住屋距離太近。

本地五號台走訪當地一名住在市府後面停車場的無家可歸者,她贊成市府的提議,將支援中心建在市府的停車場,那麼目前住在停車場的很多,無家可歸者就不用搬走。

下週當局會舉行多兩場社區會議,來聽取更多居民的意見,並在9月確定選址。

支援中心建成後,將允許成年無家可歸者入住6個月,並協助他們尋找永久性住房。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。