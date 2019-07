熱浪週末襲中西部東北部 氣溫可達華氏115度

【KTSF 江良慧報導】

灣區在週末期間,氣溫不會有太大轉變,氣候持續溫和,不過在國內其他地方的人就沒有那麼幸運,從奧克拉荷馬州到波士頓、紐約或者小石城,都會出現酷熱天氣。

氣溫逐漸上升,氣象局預測,氣溫還會再升高至危險程度,從華盛頓至芝加哥一帶。

芝加哥市長Lori Lightfoot說:”這是會危及生命的氣溫和狀況,我們要合力保持安全。”

從中西部至東北部地區,數以百萬計的人面對高溫警告和警示,預計明天和後天將會是最熱,部分地區氣溫高達華氏115度。

紐約市的避暑中心週末會繼續開放。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)說:”若你不是旅行或工作需要,就別到室外留在室內,在極端炎熱外出多一次,在太陽底下多一次,就越加危險。”

美國紅十字會提醒民眾在酷熱天氣下的危險,中暑是可以致命的,所以若認為任何人中暑,讓他們到清涼地方休息並報警。

出外的人可能還有其他問題,奧克拉荷馬州有道路就漲起來,因為瀝青和經過的車輛散發熱能。

Amtrak鐵路也要特別注意路軌,是否有受到酷熱天氣影響而調整班次。

