【KTSF】

灣區捷運(BART)位於舊金山的Embarcadero站由於天花漏水,導致東行列車一度未能停站,MUNI輕軌列車到目前仍受影響,不能停站。

捷運最先於早上6時12分宣布,東行列車駛至Embarcadero站將不會停站,至早上6時35分,列車已可再次停站。

從捷運發放的照片所見,該站的天花漏水,上層是MUNI輕軌列車站,暫時未知漏水的原因為何。

MUNI則從早上5時半開始沒有在Embarcadero站停站。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。