內州51區傳有外星人 網民臉書發起突襲行動百萬人響應

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這世界上究竟有沒有外星人？地球上倒是有一個不斷被聯想和外星人有關係的地方，那就是內華達州的51區，為了驗證究竟有沒有外星人，竟然有網友發起突襲51區活動，還獲得上百萬網友響應，不過軍方表示，網友最好不要胡來，因為任何人都不能擅闖軍事禁區。

提起外星人就想起51區，不管外星人是真是假，51區倒是確實存在於內華達州，因為中央情報局在2013年正式在文件中承認了51區，只是沒有說明到底裡頭有沒有外星人，長期以來不時有好奇民眾親自跑去51區探險。

有人聲稱進入51區繞了一圈，有人則是在門口就被警衛攔下來，但相同的是，並沒有人親眼看見任何外星生物。

沒想到在臉書上，竟然有3個外星迷發起了突襲51區行動，宣稱要一睹外星人真面目，突襲行動的預定日期是在9月20號，目前為止已經有超過110萬人表示會出席。

大家在臉書討論區圖文並茂的商討要突破美軍防線，美國空軍發言人已經向華盛頓郵報表示，51區是軍事禁區，任何人都不應該嘗試闖入。

而突襲行動召集人則在臉書貼文，表示這次活動純粹是開玩笑，他只是想騙讚而已。

那麼，外星生物究竟長得怎麼樣呢？因為謎團始終不能解開，所以還真是想像無限。

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