內州51區傳有外星人 網民臉書發起突襲行動百萬人響應

這世界上究竟有沒有外星人?地球上倒是有一個不斷被聯想和外星人有關係的地方,那就是內華達州的51區,為了驗證究竟有沒有外星人,竟然有網友發起突襲51區活動,還獲得上百萬網友響應,不過軍方表示,網友最好不要胡來,因為任何人都不能擅闖軍事禁區。

提起外星人就想起51區,不管外星人是真是假,51區倒是確實存在於內華達州,因為中央情報局在2013年正式在文件中承認了51區,只是沒有說明到底裡頭有沒有外星人,長期以來不時有好奇民眾親自跑去51區探險。

有人聲稱進入51區繞了一圈,有人則是在門口就被警衛攔下來,但相同的是,並沒有人親眼看見任何外星生物。

沒想到在臉書上,竟然有3個外星迷發起了突襲51區行動,宣稱要一睹外星人真面目,突襲行動的預定日期是在9月20號,目前為止已經有超過110萬人表示會出席。

大家在臉書討論區圖文並茂的商討要突破美軍防線,美國空軍發言人已經向華盛頓郵報表示,51區是軍事禁區,任何人都不應該嘗試闖入。

而突襲行動召集人則在臉書貼文,表示這次活動純粹是開玩笑,他只是想騙讚而已。

那麼,外星生物究竟長得怎麼樣呢?因為謎團始終不能解開,所以還真是想像無限。

