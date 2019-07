美軍艦霍爾木茲海峽擊毀伊朗無人機

【i-CABLE】

特朗普總統表示,一艘美軍軍艦在霍爾木茲海峽擊落一架迫近的伊朗無人機,批評伊朗最新的挑釁和敵對行動威脅航行自由,強調美國保留自衛權利。

美國表示,一架伊朗無人機週四早上迫近美軍的兩棲攻擊艦拳師號,當時拳師號正在霍爾木茲海峽國際水域航行,準備進入波斯灣,兩者距離只有1,000碼,無人機多次無視警告,威脅艦隻及船員安全,拳師號於是採取防禦措施,將無人機擊落。

特朗普又呼籲其他國家與美國合作,保護通過霍爾木茲海峽的商船。在紐約出席聯合國會議的伊朗外長扎里夫表示,沒有收到有關伊朗無人機被擊落的消息。

中東近期局勢緊張,伊朗革命衛隊在霍爾木茲海峽週日扣留一艘運油輪,伊朗國營電視台發放事發片段,可見兩艘插上伊朗國旗的船隻駛近名為里亞號的運油輪。

這艘運油輪與周日航行至霍爾木茲海峽失去聯絡的阿聯酋油輪里亞號名字相同,登記編號亦吻合。

報道指載有12名船員的運油輪航行至拉臘克島以南的霍爾木茲海峽時,發出求救訊號 ,革命衛隊將船拖回伊朗水域後,發現它走私100萬公升石油後將其扣留。

美國國務院強烈譴責伊朗革命衛隊持續騷擾船隻,干擾霍爾木茲海峽及周邊地區航道安全,要求伊朗立即停止非法行動,釋放船隻及船員。

