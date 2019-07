國會議員提跨黨派法案 防止特朗普解禁華為

【KTSF 蔡璐陽報導】

國會參眾兩院的議員週二分別提出一項跨黨派法案,將華為繼續列入美國的黑名單,令特朗普不能放生華為。

相關消息由 維珍尼亞州聯邦參議員Mark Warner的官網發布,法案名為《捍衛美國5G未來法案》,由民主黨的Mark Warner、Chris Van Hollen、Richard Blumenthal,及共和黨籍的羅姆尼(Mitt Romney)、魯比奧(Marco Rubio),以及Tom Cotton共同提出。

法案指華為對美國的國家安全構成威脅,法案因此將特朗普總統最近的一項有關行政命令編入法典,規定如果沒有國會同意,政府不得將華為剔除出聯邦商務部的實體名單,法案也授權國會否決政府給予美國企業任何與華為交易的豁免權。

提案人之一的Tim Cotton指,法案旨在防範華為用美國公司提供的設備,從而監視美國的情報。

另外,Van Hollen指出,要阻止特朗普拿美國的國家安全同中國做交易,將有關行政命令編入法典,就是禁止政府在未得到國會同意的情況下對華為解禁。

Marco Rubio就指,法案在戰略上保障美國政府能夠長期與極權的中國競爭,這是極重要的一項措施,兩黨4名聯邦眾議員也在眾議院提出相同的法案。

