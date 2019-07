【i-CABLE】

香港反《逃犯條例》修訂示威者獲《時代雜誌》選為互聯網25大具影響力人物。

《時代雜誌》形容香港這場捍衛自由的運動,沒有領袖、”沒有大台”,由遊行往外國駐港領事館、包圍警察總部等連串行動,示威者都運用網上討論區連登和加密通訊軟件Telegram去組織。

《時代雜誌》引用Telegram其中一管理員形容,這是更直接的民主方式,以帖文的熱門程度決定行動,並透過軟件的投票系統、動員、改變策略,又提供法律和情緒支援。

