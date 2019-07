【KTSF】

舊金山市參議會週二一致通過新法例,將每個購物袋收費,由現在的一毛錢增加到25美分,法例將於明年7月1日生效。

為了鼓勵更多市民買東西時自帶購物袋,市參事浦慧理(Vallie Brown)提出法例,建議將購物袋收費增至25美分,使用食物券的消費者可獲豁免繳費。

此外,新法例也規定,目前超市或雜貨店提供顧客裝新鮮水果蔬菜、肉類以及其它散裝食品的pre-checkout塑膠袋,必須更換成可循環再用或可堆肥的袋子。

