舊金山一名男事主通過一個約會應用程式,結識了一名男子,並邀約對方返家,見面後卻被對方刺傷。

警方表示,58歲的男事主在手機約會應用程式上結識了一名年齡約25至30歲的男子,並邀請對方返回位於Market街2200號路段的住所。

至週一上午8點左右,男事主要求男子離開,但對方拒絕,雙方在短暫爭執後,男子涉嫌刺傷男事主的關節,後者受輕傷,拒絕接受治療,涉嫌傷人的男子仍然在逃。

