舊金山華裔男子被強搶名錶 復遭4匪抬起丟下地（視頻）

舊金山華埠週一又再發生暴力搶劫案,4名非洲裔男子強搶一名華裔男子的手錶,抬起事主再丟他落地上,事主頭部先著地,令他一度失去知覺,而事主一名朋友上前制止時,亦被匪徒打傷。

留意畫面的右下角,一輛汽車的攝錄機拍到案發時的情形,畫面所見,有幾個人在糾纏一名上前阻止的男子,亦被匪徒拳打面部倒地,當場流鼻血。

警方資料顯示,案件週一下午約1時在Stockton街及Pacific街交界發生,黃氏宗親會主席黃中華,以及宗親會成員黃宏昶剛剛食完午飯,他們沿Pacific街由Grant街行到Stockton街。

黃宏昶表示,二人各有事辦,就分道揚鑣,但他突然見到有4個年輕的非洲裔男子,集體搶黃主席的手錶。

黃宏昶說:”我看到這樣,我就立即走過去,想幫他解圍,我衝過去,想推開一個黑人,我就給另一個人,在旁邊,打我這裡,我就暈一暈跌倒,當我站起來時,我們的黃中華主席已經被黑人搶了手錶,更將他”噠”在街邊,就暈倒了,已經不醒人事。”

現場消息指,匪徒搶走的是一隻過萬元的勞力士手錶,4名匪徒得手後,沿著Broadway街逃走。

由於今次案件事態嚴重,據悉已經驚動警隊的管理層,並將案件轉交至總部劫案調查組負責,警方至今仍未拘捕任何人。

本台亦嘗試聯絡中央警局分局局長易文耀,不過他並未有回覆。

年近70歲的黃宏昶表示,他週一晚已經出院,週二留在家中休養,至於黃主席的情況更嚴重,雖然案發時,他昏迷幾分鐘後甦醒,但他醒後,整個人迷迷糊糊,亦出現短暫失憶的情況。

黃宏昶說:”我現在面部仍腫,一邊的面腫了,昨天照了X光及磁力共振,就說我的兩個下巴骨有些裂,黃主席還比我更嚴重,他撞到頭,4人、3個人抬起他,就撞他的頭落個地,所以就撞到他暈了,搶了手錶就走了。”

案發時有很多人在現場圍觀,但幫手的人卻很少,而警方週二亦四出去不同的商戶,取他們的閉路電視片段。

附近有商戶表示,兩名事主用膳時,見到懷疑涉案的非洲裔男子,站在這間華美銀行前守候,亦有商戶的攝錄機拍到幾名非洲裔男子一直從後跟蹤,懷疑今次事件是有預謀。

黃宏昶說:”都是第一次遇到,但真的如果再有第二次,又怎會那麼幸運呢?”

近來有不少商戶及市民都投訴華埠的治安變差,警方曾經表示,在華埠有便衣警員及巡警,相信有足夠警力協助市民。

