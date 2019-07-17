舊金山華裔男子被強搶名錶 復遭4匪抬起丟下地（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠週一又再發生暴力搶劫案，4名非洲裔男子強搶一名華裔男子的手錶，抬起事主再丟他落地上，事主頭部先著地，令他一度失去知覺，而事主一名朋友上前制止時，亦被匪徒打傷。

留意畫面的右下角，一輛汽車的攝錄機拍到案發時的情形，畫面所見，有幾個人在糾纏一名上前阻止的男子，亦被匪徒拳打面部倒地，當場流鼻血。

警方資料顯示，案件週一下午約1時在Stockton街及Pacific街交界發生，黃氏宗親會主席黃中華，以及宗親會成員黃宏昶剛剛食完午飯，他們沿Pacific街由Grant街行到Stockton街。

黃宏昶表示，二人各有事辦，就分道揚鑣，但他突然見到有4個年輕的非洲裔男子，集體搶黃主席的手錶。

黃宏昶說：”我看到這樣，我就立即走過去，想幫他解圍，我衝過去，想推開一個黑人，我就給另一個人，在旁邊，打我這裡，我就暈一暈跌倒，當我站起來時，我們的黃中華主席已經被黑人搶了手錶，更將他”噠”在街邊，就暈倒了，已經不醒人事。”

現場消息指，匪徒搶走的是一隻過萬元的勞力士手錶，4名匪徒得手後，沿著Broadway街逃走。

由於今次案件事態嚴重，據悉已經驚動警隊的管理層，並將案件轉交至總部劫案調查組負責，警方至今仍未拘捕任何人。

本台亦嘗試聯絡中央警局分局局長易文耀，不過他並未有回覆。

年近70歲的黃宏昶表示，他週一晚已經出院，週二留在家中休養，至於黃主席的情況更嚴重，雖然案發時，他昏迷幾分鐘後甦醒，但他醒後，整個人迷迷糊糊，亦出現短暫失憶的情況。

黃宏昶說：”我現在面部仍腫，一邊的面腫了，昨天照了X光及磁力共振，就說我的兩個下巴骨有些裂，黃主席還比我更嚴重，他撞到頭，4人、3個人抬起他，就撞他的頭落個地，所以就撞到他暈了，搶了手錶就走了。”

案發時有很多人在現場圍觀，但幫手的人卻很少，而警方週二亦四出去不同的商戶，取他們的閉路電視片段。

附近有商戶表示，兩名事主用膳時，見到懷疑涉案的非洲裔男子，站在這間華美銀行前守候，亦有商戶的攝錄機拍到幾名非洲裔男子一直從後跟蹤，懷疑今次事件是有預謀。

黃宏昶說：”都是第一次遇到，但真的如果再有第二次，又怎會那麼幸運呢？”

近來有不少商戶及市民都投訴華埠的治安變差，警方曾經表示，在華埠有便衣警員及巡警，相信有足夠警力協助市民。

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