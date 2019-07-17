加州法案容許民眾在巴士計程車上吸大麻惹反響

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州參議員Jerry Hill早前提出法案，容許在巴士、計程車及豪華出租車等交通工具上吸食大麻，受到部分市民強烈反對，Hill最終讓步，更改法案的內容。

加州反毒聯盟灣區總監李少敏（Frank Lee）說：”我們有自由，但不可以讓我們做任何事情，我們亦要顧及在巴士上不食大麻的人士，特別是低下階層，他們沒有車，要坐巴士，坐公車，沒有理由日日都要受苦，二手大麻的禍害比二手煙、電子煙是更大。”

SB 625原本規定，如果巴士、計程車及豪華出租車等上面沒有21歲以下的人士，而且司機及乘客座位之間必須隔開，車上的人就可以吸食大麻。

法案受到不少市民的反對，參議員Hill在7月1日提出法案改良版，刪除計程車及巴士的字眼，規定這個法案只適用於私人出租巴士及豪華出租車上。

李少敏表示，他們會接受改良版的SB625，但由於法案的條文未完全落實，希望市民密切留意法案的動向。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。