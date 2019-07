加州法案容許民眾在巴士計程車上吸大麻惹反響

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州參議員Jerry Hill早前提出法案,容許在巴士、計程車及豪華出租車等交通工具上吸食大麻,受到部分市民強烈反對,Hill最終讓步,更改法案的內容。

加州反毒聯盟灣區總監李少敏(Frank Lee)說:”我們有自由,但不可以讓我們做任何事情,我們亦要顧及在巴士上不食大麻的人士,特別是低下階層,他們沒有車,要坐巴士,坐公車,沒有理由日日都要受苦,二手大麻的禍害比二手煙、電子煙是更大。”

SB 625原本規定,如果巴士、計程車及豪華出租車等上面沒有21歲以下的人士,而且司機及乘客座位之間必須隔開,車上的人就可以吸食大麻。

法案受到不少市民的反對,參議員Hill在7月1日提出法案改良版,刪除計程車及巴士的字眼,規定這個法案只適用於私人出租巴士及豪華出租車上。

李少敏表示,他們會接受改良版的SB625,但由於法案的條文未完全落實,希望市民密切留意法案的動向。

