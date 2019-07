【KTSF 張麗月報導】

視頻串流服務巨頭Netflix週三收市後公佈業績,在第二季,Netflix的全球新訂戶總數只有270萬個,比預期數目大幅減少近五成,也只及前一季新訂戶數目近3分之1。

Netflix表示,今年初開始提高訂戶收費,相信是由於內容缺乏新鮮,導致新訂戶數目令人失望。

分析指出,Netflix正面對不少競爭,因為Apple和Walt Disney今年將會加入視頻串流業,而AT&T、HBO MAX、Comcast、NBCUniversal也計劃在明年推出視頻串流服務。

Netflix正投入大量資金製作原創內容,在去年就花費超過120億元,比前一年增加35%。

