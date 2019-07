【KTSF 張麗月報導】

全國地產經紀協會資料顯示,在過去一年,外國人購買美國的房地產總金額急跌36%,其中,來自中國的買家大幅減少最為明顯。

在美國的整體房地產中,外國買家約佔兩成,在外國買家中,中國買家就約佔17%。

在去年,中國買家購買美國的房地產,總金額達304億美元,專家指出,美中貿易戰和中國對海外投資的管制這兩大因素,都可能令美國樓市變得更差。

消息指出,中國政府自2016年以來,就開始嚴格限制資本流出海外,以便支撐人民幣,中國國內人民現只能匯出大約5萬美元。

這樣做不僅令中國買家更難購買美國房地產,也促使部份中國投資者出售他們美國的資產來套現。

至於在美國,房屋供應在許多市場仍然緊張,特別是西岸,而全美大部份地區的樓價就仍然高企。

