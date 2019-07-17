台灣前環保署長李應元訪灣區 分析台總統大選最新選情（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2020台灣總統大選，隨著兩黨推出的參選人底定，選舉氣氛也開始在灣區升溫，舊金山灣區小英後援會以及台灣論壇，週二晚在南灣聖荷西舉辦造勢活動，台灣前環保署長李應元分析最新選情。

前台灣環保署長李應元，此行代表台灣總統蔡英文，以及民進黨黨主席卓榮泰前來美國多個城市，與支持者溝通，並試圖修補黨內初選期間的裂痕。

隨著2020台灣總統大選，藍綠二黨確立是由韓國瑜和蔡英文對決，李應元分析選情，認為以藍綠版圖來看，兩人應該是旗鼓相當，但還要看第三勢力的影響。

台北市長柯文哲參選與否，對於民進黨選情會帶來甚麼變化呢？

李應元說：”任何一個黨的候選人，都希望愈多支持愈好，如果柯先生柯市長不選的話，他的支持者有很多以前可能也是民進黨的老朋友，能夠應該就可以過來，回來支持，我們是期待這樣一個狀況，但是目前他到底要不要選，我們的確是需要尊重他，因為以目前的各種狀況分析，蛛絲馬跡把他來看，他參選的機率是很大。”

李應元曾經擔任台灣駐美副代表，談到這次蔡英文過境紐約受到的高規格接待，李應元認為這是遲到、晚到，應該有的待遇，不過這是否意味著美方在這次2020大選會支持蔡英文連任？

李應元說：”我想美國政府方面一向都是表示支持現任的總統，執政的總統，這個政府、政府之間的關係很清楚的。”

美台關係升溫，但兩岸關係又如何呢？李應元以三國演義來形容美中台關係。

李應元說：”兩個朋友，三國演義中間，這兩個（美台）比較好，不一定代表一定要跟第三者（中國）就不好，我相信蔡總統在過去很多場合，都呼籲能夠進行政府之間的對話還是談判，她一直都有，不管是就職的演說，在相關的10月10號的國慶文告，還是在相關的元旦講話，她都一再表達善意不變。”

李應元週二晚在位於聖荷西的北加州台灣會館，演講的題目是民主台灣與中國的距離，兩者的距離有多遠呢？

李應元說：”基本上就是生活方式的距離，可以說是所謂星座之間的距離，可以是這麼形容的，這麼的遙遠，因為自由和不自由，那個就是你有沒有免於恐懼的自由。”

李應元也提到香港反送中行動，強調經過這麼激烈的抗爭之後，台灣跟香港有唇齒相依的感覺，也強烈支持香港民眾爭取自由民主的決心。

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