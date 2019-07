台灣前環保署長李應元訪灣區 分析台總統大選最新選情（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2020台灣總統大選,隨著兩黨推出的參選人底定,選舉氣氛也開始在灣區升溫,舊金山灣區小英後援會以及台灣論壇,週二晚在南灣聖荷西舉辦造勢活動,台灣前環保署長李應元分析最新選情。

前台灣環保署長李應元,此行代表台灣總統蔡英文,以及民進黨黨主席卓榮泰前來美國多個城市,與支持者溝通,並試圖修補黨內初選期間的裂痕。

隨著2020台灣總統大選,藍綠二黨確立是由韓國瑜和蔡英文對決,李應元分析選情,認為以藍綠版圖來看,兩人應該是旗鼓相當,但還要看第三勢力的影響。

台北市長柯文哲參選與否,對於民進黨選情會帶來甚麼變化呢?

李應元說:”任何一個黨的候選人,都希望愈多支持愈好,如果柯先生柯市長不選的話,他的支持者有很多以前可能也是民進黨的老朋友,能夠應該就可以過來,回來支持,我們是期待這樣一個狀況,但是目前他到底要不要選,我們的確是需要尊重他,因為以目前的各種狀況分析,蛛絲馬跡把他來看,他參選的機率是很大。”

李應元曾經擔任台灣駐美副代表,談到這次蔡英文過境紐約受到的高規格接待,李應元認為這是遲到、晚到,應該有的待遇,不過這是否意味著美方在這次2020大選會支持蔡英文連任?

李應元說:”我想美國政府方面一向都是表示支持現任的總統,執政的總統,這個政府、政府之間的關係很清楚的。”

美台關係升溫,但兩岸關係又如何呢?李應元以三國演義來形容美中台關係。

李應元說:”兩個朋友,三國演義中間,這兩個(美台)比較好,不一定代表一定要跟第三者(中國)就不好,我相信蔡總統在過去很多場合,都呼籲能夠進行政府之間的對話還是談判,她一直都有,不管是就職的演說,在相關的10月10號的國慶文告,還是在相關的元旦講話,她都一再表達善意不變。”

李應元週二晚在位於聖荷西的北加州台灣會館,演講的題目是民主台灣與中國的距離,兩者的距離有多遠呢?

李應元說:”基本上就是生活方式的距離,可以說是所謂星座之間的距離,可以是這麼形容的,這麼的遙遠,因為自由和不自由,那個就是你有沒有免於恐懼的自由。”

李應元也提到香港反送中行動,強調經過這麼激烈的抗爭之後,台灣跟香港有唇齒相依的感覺,也強烈支持香港民眾爭取自由民主的決心。

