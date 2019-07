【i-CABLE】

香港有長者發起靜默遊行,聲援反修《逃犯條例》活動中的年輕人,讓他們知道自己並不孤單,大會指有約9,000人參與。

保護連串反修例的示威,走在最前的大多是年輕人,這次遊行到他們接力,當中有佔中三子之一的朱耀明。

藝人葉德嫻看到年輕人受傷的畫面,他們希望年輕人可以保護自己、做自己該做的事。行動不便的市民都出來聲援年輕人。

保護他們由遮打花園出發,經終審法院,掉頭經太古廣場到政府總部,沿途叫口號為年輕人打氣。遊行抵達終點政府總部之後,有不少長者選擇留下,用歌聲為年輕人打氣。

