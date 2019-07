新地回應沙田商場衝突 指警方進場前無發通知

【i-CABLE】

新地首次就星期日新城市廣場爆發衝突見記者,指警方進場前無通知商場,新地亦從來無想過要叫警方進入廣場,至於是否譴責警方當日的行動,新地表示會向警方表達關注。

星期日新城市廣場警民衝突,新地及新城市廣場管理層,以傳媒茶聚形式首次交代事件,不過全程只可播出錄音。

新城市廣場的物業管理公司指,當日無報警,又指商場好多24小時開放通道,他們都不知警察何時進入,亦不知道警方的行動。

當日有一隊防暴警察是由這個門口進入,當時前後有3名職員上前了解,其中兩名職員出來解畫,他們又播出4條當晚近9時拍的閉路電視片段,解釋來龍去脈,指職員是走向警察,無引領警員進場,片中的兩名職員解畫。新地對造成混亂,令市民、商場顧客、商戶失望,深表歉意。

晚上,過百名市民再到沙田新城市廣場示威,要求交代警方入商場執法的安排。

示威人士到客戶服務處,未有職員當值,他們在櫃檯張貼便利貼,又在電腦貼上星期日警民衝突的相片,商場部份店舖提早關門,有市民不滿,與示威人士口角和推撞,其他人士分隔他們。

該名男子在混亂期間甩了一隻鞋,商場一樓設置了展板,展示早前收集的便利貼,讓市民表達訴求,有市民表明不接受新地對警方進入商場的解釋。

