舊金山Taraval街道工程召社區會議 讓居民表決泊車位方案

舊金山未來3年要進行L-Taraval街道更新工程,交通局最初計劃移除工程範圍內接近100個泊車位,遭到該區許多商戶反對。當局週三向日落區居民,講解工程項目以及讓居民投票如何解決車位問題。

這項更新工程從7月1日開始,位於日落區Santiago街與Ulloa街之間。交通局稱工程項目除了美化街區、提高交通安全,同時還會修補道路,並進行排污及水管更新。

為了讓工程承包商可以在工程範圍內泊車及擺放器材,交通局最初計劃移出沿著Great Highway的96個車位,維持雙行車線。當局現在提出多一項方案,就是縮減Great Highway的其中一條行車線,只容許單線行駛,這個方案可以保留80個車位,即是只需移除16個車位。

日落區居民可以投票決定採取哪一個方案,錯過會議的居民,可以透過發手機短訊去(415)650-1096,內文輸入想投的方案:(A) 移除96個車位,保留雙行車線;(B) 移除16個車位,保留80個車位,記得輸入地址證明。

另外可以在網上投票,點擊這裡進入交通局網站投(A)或(B)方案。截止日期是下星期一的5點,投票人必須是日落區居民。

日落區居民和商戶,早前不滿在工程開始前兩週才收到通知,認為市府沒有提早徵求民意就移除這麼多停車位,會令他們的生意受損。

