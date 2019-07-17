紐約警員涉拘捕時鎖喉殺非裔漢 司法部不予起訴

【KTSF 馮政浩報導】

5年前，紐約一名警員涉嫌用鎖喉方式，殺死非洲裔男子Eric Garner，聯邦司法部週二宣布，該名警員不需要面對聯邦控罪，有民權人士表示不滿。

7月17日就是Garner的死亡5週年的忌辰，聯邦司法部長巴爾宣布，不以聯邦罪名起訴涉案的警員Daniel Pantaleo，這個警員之前被控將Garner窒息致死。

Garner的死亡已經被紐約法醫官認為是兇殺案。

司法部發言人指，巴爾認為未必可以成功證明，Pantaleo的行為是故意，又稱巴爾重複看過Garner出事時的錄影，並向支持和反對的法律意見提出問題，最後不作起訴。

紐約大陪審團在2014年已經不向Pantaleo提出控訴，而聯邦司法部週二作出不起訴決定，表示Pantaleo不會再受到檢控。

事發當日，Garner被指非法售賣香煙，在拘捕過程中，Garner遭到Pantaleo看來是鎖喉的動作制服，Garner其後死去，而手機錄影聽到他的遺言：”我不能呼吸”，就成為”黑人生命可貴”行動的口號。

Garner的女兒Emerald Garner對判決極之憤怒。

Emerald Garner說：”你們可以看得到，我非常憤怒，我很憤怒，我和姐妹的感受一樣，她直到臨終之前，也要替父親爭取公義。”

Garner的家人覺得公義得不到彰顯，而民權人士對判決也不滿。

Eric Garner的母親Gwen Carr說：”你殺了我的兒子，你走不了的。”

Pantaleo仍然要面對紐約警察局內部指控，如果判定他使用已經禁用的鎖喉方式，將會遭到終止僱用的紀律處分。

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