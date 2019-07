墨西哥大毒梟被判終身監禁 另加30年徒刑

【KTSF 馮政浩報導】

綽號“El Chapo”的墨西哥大毒梟Joaquin Guzman,週三被紐約聯邦法庭判終身監禁另加30年,而他的100多億美元資產也要充公。

曾經被指是全世界最有勢力的毒販“El Chapo”,過往曾經兩次成功越獄,但執法者形容這次是他的終點,不可以再逃走。

他2016年第三次被捕,引渡到美國受審,他在紐約獨立關押兩年多之後,聯邦法官週三判他終身監禁,外加30年刑期。

在判決之前,這名62歲的國際毒梟向法庭指責審判不公平,他用西班牙語在庭上講了約10分鐘,他表示在紐約的監獄受到肉體上、情緒上,以及精神上的折磨。

估計El Chapo會在全美國最嚴密設防的科羅拉多州Florence聯邦監獄服刑,相信日後他可能不可以再和妻子見面,當El Chapo在布魯克林審判期間,妻子一直支持他。

辯護律師Jeffrey Lichtman說:你們可以將Joaquin Guzman(El Chapo)關在科羅拉多州的鐵窗之內,也可以令他消失,但永遠不可以,將這個判決的臭味清除。”

當局就認為El Chapo控罪證據確鑿,今年年初他被控販毒,和主持跨美國犯罪集團等十項罪名成立。

有聯邦司法部檢控官認為,El Chapo領導的殘暴Sinaloa Cartel集團,已經在世界上瓦解,在審判中有證人稱,El Chapo涉及幾宗謀殺案,法庭也下令將El Chapo的126億元資產充公。

