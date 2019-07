【KTSF】

中半島Daly City於3月發生一宗街頭搶劫案,警方公開案發照片,希望民衆提供線索。

這是閉路電視拍到3名涉案男子的畫面,警方表示,3月11日星期一下午約5點半,一名20歲的Daly City男子,在Junipero Serra Boulevard和John Daly Boulevard一處,3名男子不友善的走向他,其中一人搶了受害人的金項鏈,另外一人搶了他帶在耳朵的耳機。

受害人向這3名男子揮拳,卻也挨揍,3人隨後朝著Daly City戲院的方向跑去。

警方表示,受害人認為3名男子是菲律賓裔,介乎16至19歲,民衆如果有任何線索,可聯絡警方,電話:(650) 991-8119。

