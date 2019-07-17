國會眾院通過決議案 譴責特朗普是種族主義者

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週末的推文，叫4名自由派少數族裔國會女眾議員”滾回國”，事件繼續延燒，雖然特朗普否認他的言論有種族主義的含意，但國會眾議院已通過一項決議案，譴責特朗普是種族主義者。

針對特朗普週末的推文，形容4名少數族裔的進步派民主黨籍女性聯邦眾議員是麻煩製造者，他叫她們”滾回原國”，國會眾議院週二激烈辯論超過一小時之後，終於通過一項決議案，譴責特朗普推文中的言論帶有種族主義成份。

但特朗普週二就強調，自己在骨子裡並不是種族主義者，他又要求共和黨內部團結，對付這些指責攻擊，也不要支持民主黨動議譴責他。

特朗普又說，他已經掌握了一些剪輯的材料，證明有部份新晉進步派的民主黨籍女眾議員，的確發表對美國和以色列等國家可怕的言論，他又說，這些議員只要愛美國，去留問題可以隨她們喜歡。

特朗普說：”由她們決定，去她們喜歡的地方，或她們可以留下來，但她們應該愛國家，她們不應仇恨我們國家。”

他所指的4人，她們曾經激烈批評特朗普和他的政府，其中3名眾議員分別是Alexandria Ocasio-Cortez、Rashida Tlaib和Ayanna Pressley，她們都是在美國出生長大，另一名眾議員奧瑪爾（Ilhan Omar），10歲時從索馬里來美，其後歸化美籍，時間上，遠比第一夫人梅蘭尼亞早得多。

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