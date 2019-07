國會眾院通過決議案 譴責特朗普是種族主義者

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週末的推文,叫4名自由派少數族裔國會女眾議員”滾回國”,事件繼續延燒,雖然特朗普否認他的言論有種族主義的含意,但國會眾議院已通過一項決議案,譴責特朗普是種族主義者。

針對特朗普週末的推文,形容4名少數族裔的進步派民主黨籍女性聯邦眾議員是麻煩製造者,他叫她們”滾回原國”,國會眾議院週二激烈辯論超過一小時之後,終於通過一項決議案,譴責特朗普推文中的言論帶有種族主義成份。

但特朗普週二就強調,自己在骨子裡並不是種族主義者,他又要求共和黨內部團結,對付這些指責攻擊,也不要支持民主黨動議譴責他。

特朗普又說,他已經掌握了一些剪輯的材料,證明有部份新晉進步派的民主黨籍女眾議員,的確發表對美國和以色列等國家可怕的言論,他又說,這些議員只要愛美國,去留問題可以隨她們喜歡。

特朗普說:”由她們決定,去她們喜歡的地方,或她們可以留下來,但她們應該愛國家,她們不應仇恨我們國家。”

他所指的4人,她們曾經激烈批評特朗普和他的政府,其中3名眾議員分別是Alexandria Ocasio-Cortez、Rashida Tlaib和Ayanna Pressley,她們都是在美國出生長大,另一名眾議員奧瑪爾(Ilhan Omar),10歲時從索馬里來美,其後歸化美籍,時間上,遠比第一夫人梅蘭尼亞早得多。

