【i-CABLE】

世界衛生組織宣布,將剛果民主共和國出現的伊波拉疫情列為”國際公共衛生緊急事件”。

剛果民主共和國去年8月爆發伊波拉疫情,接近1,700人死亡,並擴散至鄰近的烏干達等非洲國家。

剛果東部大城市戈馬日前確診首宗伊波拉個案,世衛指顯示病毒在地理上擴散,憂慮疫情可能進一步蔓延,呼籲全球國家注意。

