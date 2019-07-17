民眾報稱近日收到有公民身份問題的人口普查問卷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聯邦最高法院上月裁定，特朗普政府不可以在2020年人口普查中加入公民身份問題，不過最近有民眾就發現，自己收到一份人口普查問卷中有公民身份問題，原因為甚麼呢？亞洲法律聯會解釋，大家最近收到只是模擬問卷，並非是正式問卷。

聯邦人口普查局表示，這份2019年人口普查模擬問卷，是用來為明年的正式問卷做準備，在模擬問卷第十題就問填寫人是否美國公民，但是亞洲法律聯會表示，人口普查局此舉的原意是想測試加入公民問題，會否令回應率下降，2020年正式人口普查問卷，是不會出現這條問題。

亞洲法律聯會律師Jonathan Stein說：”你可能會問為何其他人無收到，原因是全國只有少數人收到，我們一度叫當局停止推出這份加了公民問題的測試問卷，因為無必要又會造成混淆，但他們照出。”

既然是模擬問卷，民眾又是否有必要填寫和遞交呢？他就回應指，即使你在遞交模擬問卷時，略過很多問題不答，人口普查局都不會上門追問。

Stein說：”你是必須回答正式和模擬問卷，不過同時當局知道很多問卷中有漏答問題，所以請盡量回答越多問題越好，即使你略過一兩條，你的問卷仍然生效。”

他又表示，大家可以放心填寫這份模擬問卷，又呼籲大家明年3月記得去填寫無公民問題的正式問卷，為社區發聲。

Stein說：”每次你回答人口普查問卷，你都在幫社區爭取應有的聯邦資金，建醫院、學校、道路和服務等，亦都確保社區有應份的政治代表和力量。”

他最後重申，不論是模擬問卷或正式問卷，人口普查局必須將資料保密，不會跟其他任何政府部門分享。

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