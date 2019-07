民眾報稱近日收到有公民身份問題的人口普查問卷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聯邦最高法院上月裁定,特朗普政府不可以在2020年人口普查中加入公民身份問題,不過最近有民眾就發現,自己收到一份人口普查問卷中有公民身份問題,原因為甚麼呢?亞洲法律聯會解釋,大家最近收到只是模擬問卷,並非是正式問卷。

聯邦人口普查局表示,這份2019年人口普查模擬問卷,是用來為明年的正式問卷做準備,在模擬問卷第十題就問填寫人是否美國公民,但是亞洲法律聯會表示,人口普查局此舉的原意是想測試加入公民問題,會否令回應率下降,2020年正式人口普查問卷,是不會出現這條問題。

亞洲法律聯會律師Jonathan Stein說:”你可能會問為何其他人無收到,原因是全國只有少數人收到,我們一度叫當局停止推出這份加了公民問題的測試問卷,因為無必要又會造成混淆,但他們照出。”

既然是模擬問卷,民眾又是否有必要填寫和遞交呢?他就回應指,即使你在遞交模擬問卷時,略過很多問題不答,人口普查局都不會上門追問。

Stein說:”你是必須回答正式和模擬問卷,不過同時當局知道很多問卷中有漏答問題,所以請盡量回答越多問題越好,即使你略過一兩條,你的問卷仍然生效。”

他又表示,大家可以放心填寫這份模擬問卷,又呼籲大家明年3月記得去填寫無公民問題的正式問卷,為社區發聲。

Stein說:”每次你回答人口普查問卷,你都在幫社區爭取應有的聯邦資金,建醫院、學校、道路和服務等,亦都確保社區有應份的政治代表和力量。”

他最後重申,不論是模擬問卷或正式問卷,人口普查局必須將資料保密,不會跟其他任何政府部門分享。

