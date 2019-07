【KTSF】

東灣Blackhawk週二下午發生4.3級地震,遠至舊金山市中心和南灣Milpitas都有震感。

地震發生在下午1時11分,震央位於Danville以東Blackhawk附近,幾分鐘後,同樣位置再發生3.5級餘震,不少人都表示當時感到震動,不過也有人沒有感覺。

地震發生在Greenville斷層,斷層經過Alameda和Contra Costa縣,遠至中谷Fresno和北加州Chico都有人感到震動。

對於有人擔心會否是一次更大的地震的預兆,美國地質研究所(USGS)就表示,有20分之1的機率是另一次大地震的前震。

