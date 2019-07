【KTSF 郭柟報導】

一份最新研究報告指出,在現時的溫室氣體排放量之下,灣區未來數十年天氣預料會變得像洛杉磯一樣,炎熱乾燥。

根據”環境研究”期刊,在現時的全球溫室氣體排放量之下,全美國一些城市在未來幾十年,將會出現更多華氏超過華氏100度的炎熱日子。

預料到了2036至2065年,舊金山和東灣奧克蘭(屋崙)會由現時每年平均10日炎熱天氣,增加至30日過百度高溫,聖荷西就由24日增至53日,在高溫日子下會增加山火和中暑等風險。

不過報告指,如果各國能達成巴黎協議中的碳排放準則,就可以縮減炎熱日子數目。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。