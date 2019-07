Balboa Park捷運站附近停車場擬讓無家可歸者通宵停車（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為解決無家可歸者問題,舊金山計劃將Balboa Park捷運站附近一個停車場,改為讓無家可歸者通宵停車,據報市府官員希望可在今年冬季前試行。

計劃中的停車場位於Balboa Park捷運站附近,San Jose Avenue和Geneva Avenue交界處,將會為住在汽車和RV休旅車的無家可歸者提供通宵停車、沖涼房、廁所、精神健康服務,和幫助他們尋找住房。

使用服務者則必須得到無家可歸者援助隊成員的推薦,能夠一次最多停留90天。

最新的數據顯示,住在汽車和RV休旅車的無家可歸者,在舊金山無家可歸者人口佔很大一部分,西岸很多城市都以停車場這種方式幫助這批無家可歸者。

這試驗性的計劃為期一年,停車場將在2020年秋季動工興建可負擔房屋項目,如果計劃成功,當局希望能夠在市內其他地區實施。

