【i-CABLE】

美國的麻疹疫情轉趨緩和,美國疾控中心表示,7月3日至11日,錄得14宗麻疹病例,較前一周增加1.3%,增幅放緩。

除了已經有人確診的州份,上月10日至今,已再沒有在其他州份錄得感染個案。

美國今年至今已經有1,123人感染麻疹,是1992年以來最多,暫時未有人因感染麻疹死亡。

