【i-CABLE】

東灣Union City週二晨發生傷人車禍,一輛四門房車與Alameda-Contra Costa運輸局的巴士相撞,事故造成5人受傷,需要送院治療。

據Alameda縣消防局透露,當局是於清晨4時32分接報,指Decoto路夾Alvarado-Niles路發生車禍,事故還涉及一輛當時沒有人在車內的汽車。

巴士司機和四門房車的司機需要送院治療,另有3名巴士乘客需要送院治療,其餘5名巴士乘客則拒絕送醫。

Union City警方與Alameda縣警局正調查車禍起因。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。