南亞多國暴雨頻發 洪災致上百人死亡

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最近南亞進入雨季，印度、尼泊爾和孟加拉國近日暴雨頻發，引發了洪水，山體滑坡等自然災害，造成上百人死亡，數百萬人撤離家園。

近日持續降雨，導致印度河流水位暴漲，多地發生洪災，目前已造成近50人死亡，440多萬人受災。

洪水淹沒了村莊，一些房屋只剩下房頂，還露在水面上，15日有大批受災民眾帶著家畜和不多的生活物品，撐著小船或臨時製作的竹筏，離開被洪水淹沒的家園。

據全印廣播電台報導，印度東北部阿薩姆邦絕大部分地區受災，災情極為嚴峻，阿薩姆邦鄰近的米佐拉姆邦，及印度東部的比哈爾邦，也都受到不同程度的影響。

印度氣象部門15日預測，未來兩三天，印度東北部仍有較大降雨。

尼泊爾警方15日證實，洪水和山體滑坡，導致的死亡人數已達67人，另外仍有30人失蹤。

尼泊爾國家應急部門表示，持續的暴雨造成尼泊爾多條河流決堤，14條主要道路部分路段出現塌方，交通出行受到嚴重影響，救援人員正在行動，以儘快恢復交通。

孟加拉國防災部門官員15日說，該國近3分之1的地區發生洪水，造成至少20人死亡，50萬人受災，數千家庭流離失所。

孟加拉國官員表示，受影響的地區包括孟加拉國東北和東南地區，洪水還對孟加拉國的房屋農作物和交通造成了大範圍的破壞。

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