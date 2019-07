南亞多國暴雨頻發 洪災致上百人死亡

【KTSF】

最近南亞進入雨季,印度、尼泊爾和孟加拉國近日暴雨頻發,引發了洪水,山體滑坡等自然災害,造成上百人死亡,數百萬人撤離家園。

近日持續降雨,導致印度河流水位暴漲,多地發生洪災,目前已造成近50人死亡,440多萬人受災。

洪水淹沒了村莊,一些房屋只剩下房頂,還露在水面上,15日有大批受災民眾帶著家畜和不多的生活物品,撐著小船或臨時製作的竹筏,離開被洪水淹沒的家園。

據全印廣播電台報導,印度東北部阿薩姆邦絕大部分地區受災,災情極為嚴峻,阿薩姆邦鄰近的米佐拉姆邦,及印度東部的比哈爾邦,也都受到不同程度的影響。

印度氣象部門15日預測,未來兩三天,印度東北部仍有較大降雨。

尼泊爾警方15日證實,洪水和山體滑坡,導致的死亡人數已達67人,另外仍有30人失蹤。

尼泊爾國家應急部門表示,持續的暴雨造成尼泊爾多條河流決堤,14條主要道路部分路段出現塌方,交通出行受到嚴重影響,救援人員正在行動,以儘快恢復交通。

孟加拉國防災部門官員15日說,該國近3分之1的地區發生洪水,造成至少20人死亡,50萬人受災,數千家庭流離失所。

孟加拉國官員表示,受影響的地區包括孟加拉國東北和東南地區,洪水還對孟加拉國的房屋農作物和交通造成了大範圍的破壞。

