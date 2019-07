舊金山交通局灣景區設工作坊 為道路改善工程聽取民意（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山灣景區即將進行多項道路改善工程,來提升行人及道路安全,交通局週一在該區舉行專為華裔市民而設的工作坊,聽取他們的意見。

交通局提出的建議包括劃出行人過馬路等候區,增加行人的能見度,稍稍提升斑馬線的高度,以及增設減速丘來減慢行車速度,另外亦包括增設單車車道等。

局方週一派人帶同問卷來到灣景區,希望居民排列出他們認為最有逼切性要改善的設施。

舊金山交通局項目經理Christopher Kidd說:”華裔居民有時在乘車上,往往遇到最大困難,因此我們希望這些改善措施,真的能對有需求的人有最大的益處,所以我們特別聯絡這些社區,想從居民身上取得深入的意見。”

不過不少參加者都指出,他們擔心的問題並不在問卷的選項上,有長者表示,最希望改善的是T Car三街輕鐵的治安問題。

灣景區居民黃先生說:”三街的T car治安一向都不是太好,因為那裡比較多非洲裔,經常不是搶劫,就是要拿錢,我試過幾次來到這裡,他們一定過來問我拿錢,所以我經常在口袋有10元8元零錢,一問就要給 如果不給,你一下車, 就打你一拳,推低你來搶,那更慘。”

灣景區居民梁姨說:”馬路上的燈號停太快,我們老人家走路較慢,燈號太快 我們走到一半,有些司機好,就等你過,有些司機不好,就直接過,你怕不怕,(記者:就是想交通燈的時間長一點),是的,這樣就好一點。”

交通局指,居民亦可以在問卷上寫上其他問題,會有專人跟進,如果區內居民贊成某些改善建議,這些改善工程最快在今年年底動工,而整份道路改善計劃書,預計將於明年2月出爐。

