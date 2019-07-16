舊金山交通局灣景區設工作坊 為道路改善工程聽取民意（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山灣景區即將進行多項道路改善工程，來提升行人及道路安全，交通局週一在該區舉行專為華裔市民而設的工作坊，聽取他們的意見。

交通局提出的建議包括劃出行人過馬路等候區，增加行人的能見度，稍稍提升斑馬線的高度，以及增設減速丘來減慢行車速度，另外亦包括增設單車車道等。

局方週一派人帶同問卷來到灣景區，希望居民排列出他們認為最有逼切性要改善的設施。

舊金山交通局項目經理Christopher Kidd說：”華裔居民有時在乘車上，往往遇到最大困難，因此我們希望這些改善措施，真的能對有需求的人有最大的益處，所以我們特別聯絡這些社區，想從居民身上取得深入的意見。”

不過不少參加者都指出，他們擔心的問題並不在問卷的選項上，有長者表示，最希望改善的是T Car三街輕鐵的治安問題。

灣景區居民黃先生說：”三街的T car治安一向都不是太好，因為那裡比較多非洲裔，經常不是搶劫，就是要拿錢，我試過幾次來到這裡，他們一定過來問我拿錢，所以我經常在口袋有10元8元零錢，一問就要給 如果不給，你一下車， 就打你一拳，推低你來搶，那更慘。”

灣景區居民梁姨說：”馬路上的燈號停太快，我們老人家走路較慢，燈號太快 我們走到一半，有些司機好，就等你過，有些司機不好，就直接過，你怕不怕，（記者：就是想交通燈的時間長一點），是的，這樣就好一點。”

交通局指，居民亦可以在問卷上寫上其他問題，會有專人跟進，如果區內居民贊成某些改善建議，這些改善工程最快在今年年底動工，而整份道路改善計劃書，預計將於明年2月出爐。

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