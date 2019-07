【KTSF】

上週日舊金山San Bruno街兩名少年搶劫兩名女長者,導致對方受傷,涉案少女成功逃離現場。

警方表示,事發於上週日下午12點50分左右,兩名分別為81與83歲的女長者,在San Bruno街上行走時,被兩名十幾歲的少年搶去錢包。

期間其中一名事主手腕、臉部及腿部均受傷,隨後送院治療,而兩名匪徒犯案後駕車逃離現場。

警方暫未公佈更多細節,案件有待調查。

