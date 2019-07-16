舊金山Muni公車再生意外 巴士急煞車華婦跌斷肋骨（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山公車又再發生意外，上星期一名Muni 8號巴士司機懷疑因為急煞車，導致車上一名華裔婦人跌倒，跌斷了一條肋骨，視頻中的照片，可能會引起大家不安。

年約67歲的事主事發後斷了一條肋骨，肺部有輕微出血，由照片所見，事主整個背部大片瘀黑，手腳亦有瘀傷。

事主黃太的女兒接受本台訪問時表示，上星期五下午大約1時半，媽媽從San Bruno街乘搭8號巴士，前往漁人碼頭上班，事主當時沒有位坐，站在近車尾的車門附近。

當巴士駛落高速公路，去到近五街至六街之間，巴士司機突然間煞車，衝力之大令事主跌倒，並撞倒車上的物件，黃小姐透露，媽媽當時一度迷迷糊糊。

黃小姐說：”如果老人家有什麼事，他們又捱痛，我們又要頻撲，變成整個家庭都會亂了。”

過去幾日，事主一直在醫院留醫，背部一天比一天腫，黃小姐表示，醫生有處方止痛藥，但由於藥性太強，媽媽身體受不了，因此沒有再服用，亦因為太痛，事主無法行動自如。

婆婆的家人表示，未決定下一步應該怎樣做，但想藉著這件事，讓乘客及司機都知道要小心行車的安全。

黃小姐說：”希望司機注意安全，任何情況下速度不可以太快，你要顧及老人家，還有煞車，就算煞車，都不要煞得太死，你一踩下去，重力是很厲害的。”

黃小姐表示，媽媽本身仍有工作，突然受傷，亦沒有收入。

她週一致電相關部門諮詢，跟進媽媽的個案，交通局的人員叫她自行在網上申報，填寫索賠表格，寫清楚案發經過，以及事主的傷勢等。

黃小姐說：”我會與家人商量，我都不知道，因為我第一次遇這些情況，如果站在媽媽的立場，如果什麼都不做，我覺得好像對她不太公平，但要求得太過分，對任何一方都不是太好。”

交通局回覆本台查詢時指，他們沒有見到相關事件的報告，需要聯絡公車部門的同事再跟進事件。

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