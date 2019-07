舊金山Muni公車再生意外 巴士急煞車華婦跌斷肋骨（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山公車又再發生意外,上星期一名Muni 8號巴士司機懷疑因為急煞車,導致車上一名華裔婦人跌倒,跌斷了一條肋骨,視頻中的照片,可能會引起大家不安。

年約67歲的事主事發後斷了一條肋骨,肺部有輕微出血,由照片所見,事主整個背部大片瘀黑,手腳亦有瘀傷。

事主黃太的女兒接受本台訪問時表示,上星期五下午大約1時半,媽媽從San Bruno街乘搭8號巴士,前往漁人碼頭上班,事主當時沒有位坐,站在近車尾的車門附近。

當巴士駛落高速公路,去到近五街至六街之間,巴士司機突然間煞車,衝力之大令事主跌倒,並撞倒車上的物件,黃小姐透露,媽媽當時一度迷迷糊糊。

黃小姐說:”如果老人家有什麼事,他們又捱痛,我們又要頻撲,變成整個家庭都會亂了。”

過去幾日,事主一直在醫院留醫,背部一天比一天腫,黃小姐表示,醫生有處方止痛藥,但由於藥性太強,媽媽身體受不了,因此沒有再服用,亦因為太痛,事主無法行動自如。

婆婆的家人表示,未決定下一步應該怎樣做,但想藉著這件事,讓乘客及司機都知道要小心行車的安全。

黃小姐說:”希望司機注意安全,任何情況下速度不可以太快,你要顧及老人家,還有煞車,就算煞車,都不要煞得太死,你一踩下去,重力是很厲害的。”

黃小姐表示,媽媽本身仍有工作,突然受傷,亦沒有收入。

她週一致電相關部門諮詢,跟進媽媽的個案,交通局的人員叫她自行在網上申報,填寫索賠表格,寫清楚案發經過,以及事主的傷勢等。

黃小姐說:”我會與家人商量,我都不知道,因為我第一次遇這些情況,如果站在媽媽的立場,如果什麼都不做,我覺得好像對她不太公平,但要求得太過分,對任何一方都不是太好。”

交通局回覆本台查詢時指,他們沒有見到相關事件的報告,需要聯絡公車部門的同事再跟進事件。

