沙田警民衝突男子涉咬斷警員手指 被控襲警獲准保釋（視頻）

星期日的沙田警民衝突,6人仍然留院,其中一人嚴重。警方至今拘捕47人,兩人提堂,包括被捕時咬斷警員一節手指的杜啟華,他被控蓄意傷人、襲警等4項罪名,獲准保釋,但不准到新城市廣場。

新城市廣場衝突中,有警員拘捕一名示威者時,手指一截被咬斷,涉案的被告是22歲、報稱任證券行職員的杜啟華。

控方指星期日晚上,警方清場時曾警告8次,到接近10時,在沒有挑釁或宣示前,被告用傘打警員葉卓軒後頸,高級警司梁子健上前支援,被告亦用傘打他頭部,他跌倒,右手擋時,無名指骨折。

警長梁啟業去幫手,混亂間其右手無名指前端一節被咬斷。他被暫控兩項蓄意傷人罪、一項襲警,及一項未能出示身份證明文件罪。

辯方解釋被告有帶身份證在身,混亂中遺失背包,又指咬斷警員手指,是因為隻手指塞進其口中。

杜啟華應訊後離開沙田法院,他獲准以1萬港元現金及1萬港元人事擔保,要到警署報到,不准到新城市廣場,以及每日凌晨12時至6時不得外出。

控方指要時間拿取商場錄影片段、醫生報告及科學鑑證,裁判官批准將案押後至9月10日。

另外,23歲報稱無業的林梓和,在沙田衝突期間被帶返葵涌警署,在警員調查期間懷疑他突然發難,弄傷3名警員,被控3項襲警,被告同樣獲准保釋,案件押後至8月底。

