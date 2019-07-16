沙田警民衝突男子涉咬斷警員手指 被控襲警獲准保釋（視頻）

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星期日的沙田警民衝突，6人仍然留院，其中一人嚴重。警方至今拘捕47人，兩人提堂，包括被捕時咬斷警員一節手指的杜啟華，他被控蓄意傷人、襲警等4項罪名，獲准保釋，但不准到新城市廣場。

新城市廣場衝突中，有警員拘捕一名示威者時，手指一截被咬斷，涉案的被告是22歲、報稱任證券行職員的杜啟華。

控方指星期日晚上，警方清場時曾警告8次，到接近10時，在沒有挑釁或宣示前，被告用傘打警員葉卓軒後頸，高級警司梁子健上前支援，被告亦用傘打他頭部，他跌倒，右手擋時，無名指骨折。

警長梁啟業去幫手，混亂間其右手無名指前端一節被咬斷。他被暫控兩項蓄意傷人罪、一項襲警，及一項未能出示身份證明文件罪。

辯方解釋被告有帶身份證在身，混亂中遺失背包，又指咬斷警員手指，是因為隻手指塞進其口中。

杜啟華應訊後離開沙田法院，他獲准以1萬港元現金及1萬港元人事擔保，要到警署報到，不准到新城市廣場，以及每日凌晨12時至6時不得外出。

控方指要時間拿取商場錄影片段、醫生報告及科學鑑證，裁判官批准將案押後至9月10日。

另外，23歲報稱無業的林梓和，在沙田衝突期間被帶返葵涌警署，在警員調查期間懷疑他突然發難，弄傷3名警員，被控3項襲警，被告同樣獲准保釋，案件押後至8月底。

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