香港大埔的”連儂隧道”凌晨被人貼上多國國旗及”八國聯軍”的字句,有市民早上撕走旗幟,亦有人稱應保留,認為自由表達意見,才是”連儂牆”的意義。

週二凌晨2時許,數十名市民去到大埔的”連儂隧道”貼上多國國旗及日本軍旗,還有”八國聯軍”的字句,本來貼在牆上的留言字句及標語被遮蓋。

警員接報到場檢走18個盛載著膠水的水桶和19支畫筆,到早上有市民看到這些旗幟和標語議論紛紛。

有市民撕走部份國旗和日本軍旗,他都贊成要拆走國旗,他就將心聲貼在國旗上,有人拆,有人再貼,隧道內又再爆發爭執,一些批評警方的標語亦引起部份人不滿。

至於凌晨被貼國旗的事,警方將案列作”提供罪案資料”處理。

