搵屋住專題：舊金山獵人角全新可負擔鎮屋放售

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山獵人角有兩間全新三房可負擔Townhouse鎮屋放售，售價低於40萬元。

全新放售的兩個單位，位於Kirkwood Avenue 23號與33號，樓盤仍在興建中，一間為三間睡房兩個半浴室，面積為1,522平方英呎，另一間為1,968平方英呎的單位為三房三個半浴室。

兩間鎮屋都附帶兩個停車位，其中一間售價377,190元，HOA為每月322元，另一間售價381,801元，HOA為每月298元。

單位最少三人入住，收入限制方面，三人家庭不得超過88,700元，四人家庭不得超過98,500元，五人家庭不得超過106,400元。

申請截止日期為7月18號下午5點，查詢申請詳情，請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Gs8UfUAJ

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