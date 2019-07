Hayward機場直升機墜毀一死一傷 飛行教練亡

【KTSF 蔡璐陽報導】

週一下午2點30分左右,在東灣Hayward executive機場一架直升機墜毀,造成一人死亡,一人受重傷。

遇難者是Pacific直升機飛行學校的教練和學生,他們所駕駛的直升機,型號為Robinson R44,事發時只有他們兩人在飛機上,當時他們在該機場編號為28L的跑道上進行訓練,這條跑道專門用於練習起飛和降落。

Hayward消防局表示,飛機撞在地面上時,上下顛倒,螺旋槳被壓在下面,地面工作人員立即趕到現場,並實施救援,在當地消防局趕到後,二人被送醫院治療。

飛行教練救治無效後身亡,學生身受重傷仍在接受治療。

機場監控塔的工作人員目睹了這一事故的發生,他們表示,一切發生的非常突然,直升機迅速墜毀,沒有引起著火或者汽油洩漏,在那之前,飛機上的人員也沒有發出任何求助信息。

機場經理Douglas McNeeley說:”在事發前沒有收到任何求救訊息,一切發生的非常快。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。