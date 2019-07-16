Hayward機場直升機墜毀一死一傷 飛行教練亡

【KTSF 蔡璐陽報導】

週一下午2點30分左右，在東灣Hayward executive機場一架直升機墜毀，造成一人死亡，一人受重傷。

遇難者是Pacific直升機飛行學校的教練和學生，他們所駕駛的直升機，型號為Robinson R44，事發時只有他們兩人在飛機上，當時他們在該機場編號為28L的跑道上進行訓練，這條跑道專門用於練習起飛和降落。

Hayward消防局表示，飛機撞在地面上時，上下顛倒，螺旋槳被壓在下面，地面工作人員立即趕到現場，並實施救援，在當地消防局趕到後，二人被送醫院治療。

飛行教練救治無效後身亡，學生身受重傷仍在接受治療。

機場監控塔的工作人員目睹了這一事故的發生，他們表示，一切發生的非常突然，直升機迅速墜毀，沒有引起著火或者汽油洩漏，在那之前，飛機上的人員也沒有發出任何求助信息。

機場經理Douglas McNeeley說：”在事發前沒有收到任何求救訊息，一切發生的非常快。”

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